KYK öğrenim / Katkı Kredisi ve burs sorgulama

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeyken, üniversite mezunları KYK kredi -burs- borç sorgulama kurum içi nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. KYK, mezun öğrenim kredi burs borcu sorgulamanın nasıl yapılacağını araştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulaması e devlet üzerinden yapılmakta. E devlet üzerinden yine Ücretsiz Yurt İnterneti Personel Taahhüt İşlemleri, Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama, Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi, Kredi / Burs İptal Başvurusu, Ücretsiz Yurt İnterneti Öğrenci Taahhüt İşlemleri yapılabilmekte.

KYK Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulaması için tıklayınız

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ; (Yüksek Lisans Hariç)

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir. Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

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