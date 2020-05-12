KYK öğrenci burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
Haziran ayı KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK kredi ödemeleri bayramdan önce yatar mı? Sorularını binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK öğrenci burs ve kredileri ödemelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki KYK öğrenci burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredileri ayın kaçında, ne zaman yatacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; "Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'daki Burs ve Kredi ödemelerini bayrama kadar ödeyeceğiz." İfadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'daki Burs ve Kredi ödemelerini bayrama kadar ödeyeceğiz. İşsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı.