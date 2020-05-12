Haziran ayı KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK kredi ödemeleri bayramdan önce yatar mı? Sorularını binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK öğrenci burs ve kredileri ödemelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki KYK öğrenci burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredileri ayın kaçında, ne zaman yatacak? İşte detaylar.