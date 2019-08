KYK çıkmayanlar başka nereden burs alabilir? | İşte 2019-2020 üniversite bursu alınabilecek adresler

YKS tercih işlemleri tamamlandı. Adaylar merakla YSK 2019 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra ise sıra Üniversite kayıtlarına gelecek. Üniversite kayıtları 2019 aşamasında ise öğrencileri en çok ilgilendiren konulardan biri "nereden burs alabilirim" "burs başvurusu nasıl yapılır" soruları... Peki, KYK bursuna başvurup olumlu sonuç alamayanlar ne yapacak? İşte 2019- 2020 Eğitim yılında Üniversite öğrencilerinin karşılıksız burs alabileceği kurum ve kişilerin listesi haberimizde...

KYK çıkmayanlar başka nereden burs alabilir?

E-Bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL. Yeni üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor.

Tıp öğrencilerine daha fazla imkan var

Tüm fakülteler arasında ise tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14'ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. Rapora göre, burs verilen öğrencilerin yüzde 65'i kadın öğrenciler olurken, yüzde 35'ini ise erkek öğrenciler oluşturdu. Hakkari 5 bursiyerle en az burs verilen şehir olurken, onu sırasıyla 13 öğrenciyle Tunceli ve 14 öğrenciyle Bitlis izledi. İstanbul ise fazla burs verilen şehir oldu.

Yeni Üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor. Bazen çıksa da şehir dışında okuyanöğrenciler için yeterli olmayabiliyor. Bizde sizler için 'karşılıksız burs' yani 'geri ödemesiz burs' veren kurumları listeledik. Tüm öğrenciler için derlediğimiz burs veren kurumlar ve iş adamları aşağıdaki listede yer almakta....

Karşılıksız lisans bursu veren kurumlar hangileri?

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

TOG'un koşulları diğer vakıflardan oldukça farklı… En önemli koşul, haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almak… Türkiye'deki 60 üniversitede ağ kuran TOG'un diğer kriteri akademik başarı… Bursun devamlılığı için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri ödemesi yok. Tel: (0216) 321 89 88

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1 yılı 3.5 not ortalaması ile bitiren öğrenci, sonraki yılı başarı bursuyla okuyor. Yarışmalarda Türkiye'yi temsil edip derece alanlara spor bursu veriliyor.

VEHBİ KOÇ BURSU

Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, "okumaya hevesli gençler"i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı 2017 sonu itibarıyla 40 bine yakın öğrenciye burs vermiştir.Nitelikler Meslek lisesi ve üniversite ağırlıklıdır. Her Alanda Öncü…Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş olmuştur. Vakfın burslarından her yıl 2.000′e yakın genç yararlanmaktadır. Vehbi Koç Vakfı toplam bursiyer adedi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile, 10.000 olarak hedeflenmektedir.

DARENDİLİLER EĞİTİM VAKFI

Burs Başvurusu İstenilen Evraklar

1.Burs Başvuru Formu

2.Okulu yeni kazananlar için Üniversite Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi

3.Ara sınıflar için transcript (not çizelgesi) ve Öğrenci Belgesi,

4.Bağlı olduğu nufus dairesince düzenlenecek olan "Aile Nüfus Bildirgesi Formu"

5.Gelir beyanı ile ilgili olarak;

Anne ve/veya baba çalışıyorsa işyerinden onaylı maaş ya da ücret bodrosu

Anne ve/veya baba tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf ise Vergi Levhasının fotokopisi

Muafiyete tabi meslek grupları, bu durumlarını ilgili belediyeler, meslek odaları veya vergiden muaf olduğuna dair vergi numarası ile belirtilen kartın ilgili kuruluşlarca tasdikli fotokopisi,

Emekliler için aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,

Baba çalışmıyor ve/veya anne ev hanımı ise Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'a bağlı olmadıklarını gösterir kurumca onaylı belgeler.

6.Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratı, lojman ise lojman belgesi

7.Okuyan kardeş varsa okudukları okullardan alacakları öğrenci belgeleri

8.Bursa başvuran öğrencinin ailesinin ikametgah ettiği yeri gösteren anne veya baba adına düzenlenmiş ikametgah belgesi

9.Forma yapıştırılmak üzere 1 adet vesikalık fotoğraf

10.Nüfus cüzdan fotokopisi

21. YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) BURS PROGRAMI

Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sunuyor.

Bursun Süresi

Bursa hak kazanan öğrenciler, başarılı oldukları ve bunu her eğitim dönemi başında belgeledikleri takdirde mezun olana dek bursları devam ediyor. Başarısız olan, mezun olan, evraklarını zamanında getirmeyen, Vakıf etkinliklerine gerekli katılımı sağlamayan öğrencilerin bursları sona eriyor.

Burs Miktarı

Burs miktarları, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. Ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, öğrenci ve mezunların,toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek… Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor. Tel: (0322) 363 09 88

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Eylül'de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18

İSTANBUL TİCARET ODASI

İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Özel üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor. Tel: (0212) 455 60 52

21. YÜZYIL ANADOLU VAKFI MAHMUTBEY

21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey Yolu cad.No:53 Şirinevler Tel:2126543769

A. NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM SAĞ. KÜLTÜR SAN. VAKFI

A.Nihat Gökyiğit Eğitim Sağ. Kültürtür.San. Vakfı Tekfen Sitesi 80600 Etiler

ABDÜLKADİR ERİS EĞİTİM VAKFI

Adres:Abdülkadir Eriş Eğitim Ve Sos.Y Vakfı Cumhuriyet cad. No:27 K:4 Taksim

ABDURRAHMAN BİLİMLİ KÜLTÜRTÜR SA. SOS. VAKFI

Abdurrahman Bilimli Eğitim Kültürtür.Sağ.Sos.H Vakfı Davutpaşa cad.Yıldız sok. No:3 Topkapı

ADEM ÇELİK BEYKENT VAKFI

Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı Gürpınar E-5 ayrımı Beylikdüzü Tel: 2128721125

AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI BURSU

Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu Merkezi İstanbulda bulunan Akkanat Eğitim ve Sağlık vakfı her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine burs veriyor.

İşte Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu detayları:

1.) Başvurular Eylül ayında yapılmaktadır.2.) Sadece üniversite öğrencileri burstan yararlanmaktadır.3.) Burs verilecek kişilerden başka hiç bir kurumdan burs almama koşulu aranmaktadır.4.) Burs başvurusu şahsen vakıfa yapılmaktadır. Vakıftan temin edilecek form doldurulup değerlendirildikten sonra gerekli evraklar sizden istenecektir.Adres : Evren Oto Sanayi Sitesi Yanyol 2.Kısım No:6 İstanbul / İSTANBULTelefon : 0 212 622 41 00

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı - Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

Vakfın Amacı

Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl "Karşılıksız Burslar" vermektedir.

BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey'et kararı ile 3 kategoride verilmektedir. Bunlar;

1- Üniversite Bursları,

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,

3- Alarko Mensubu Çocukları Burslarıdır.Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.

1- Üniversite Bursları

A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 4 öğrenci,

B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu Üniversiteler bazında bölümler;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İnşaat Mühendisliği Bölümü,

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)

İşletme Fakültesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsamaktadır. Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir.

Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir. Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder. Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Seçim Şekli: Öğrenciler, Üniversitelerin Burs Ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldururlar. Burs Ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV Yönetimine iletir. ALEV tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderilir. Ödeme Şekli: Aylık burs miktarı 2017-2018 öğretim dönemi için 250.-TL/ay'dır. Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları Kapsamı: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam 25 öğreciye burs verilir. Burslardan Bilişim Teknolojileri, Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.

Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencilerin bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı puanının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Seçim Şekli: Öğrenciler okul yönetiminden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldurarak Okul Müdürlüklerine verirler, Okul Müdürlüğü formların doğruluğunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ErkekTeknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne gönderir.Genel Müdürlük bildirilen öğrencilerden burs şartlarını taşıyan 25 öğrencinin seçimini yaparak, bu öğrencilerin ALEV Burs İstek Formu'nu Vakfa gönderir.Yukarıdaki şartları taşıyan ve burs almak üzere başvuran öğrencilerden başarı ve ailelerinin gelir durumları dikkate alınarak seçilenlere ALEV tarafından burs tahsis edilir.

Ödeme Şekli: Aylık burs miktarı 2017- 2018 öğretim dönemi için 225.-TL/ay'dır. Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır. 3- Alarko Mensubu Çocukları Bursları Topluluğumuz mensuplarının çocuklarına yönelik burslar; Lise ve Üniversiteye giden çocukları kapsamaktadır.

Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir.Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Öğrencinin anne veya babasının Alarko Şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir. Öğrencinin ailesinin 2017 yılı net gelirinin 20.000.-TL'nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla "karne" ve "başarı belgesi" fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.Burs'a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı Şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.

Her aileden 1 öğrenciye burs verilir. Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs'a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, Üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder. Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu'ndan ayrılması halinde burs iptal edilir.

Seçim Şekli: Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV'in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10′unu geçemez. Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.) Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır.

Ödeme Şekli: Aylık burs miktarı; 2017 – 2018 öğretim dönemi için; lise öğrencileri için 225.-TL/ay ve Üniversite öğrencileri için 250- TL/ay'dır. Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır.

DR. ALİ MÜMTAZ GÜRSOY VAKFI

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı İl: Istanbul Telefon: (216) 348 75 40 Adres: Kırtasiyeci Sok. Ekşioğlu İşhanı No:11 K:2 D:48 Kadıköy / Istanbul

FEVZİ AKKAYA VAKFI

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 1980 senesinden bu yana, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde okuyan, maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs vermektedir.Vakfın burslarından bugüne kadar 50 bini aşkın öğrenci faydalanmıştır.

Vakıf bursları karşılıksızdır ve bursiyerlere mecburi hizmet koşulu öne sürülmemektedir. Ancak, vakfın bursundan yararlanıp iş hayatına atılanlar, kendileri gibi, en az bir Türk gencine destek vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederler.

Vakıf, kurucusu Feyzi Akkaya'nın da özel isteği doğrultusunda, daha çok ülkenin geri kalmış bölgelerinde okuyan öğrencilere burs tahsis etmektedir. Bursiyerler arasında kız-erkek ayrımı yapılmamakta, hatta kız öğrencilerin okuyup iş hayatında yer alabilmeleri için, pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Fevzi Akkaya Temel Eğitim VakfıFeyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'nın eğitim burslarından yararlanmak için öğrencilerin aşağıdaki kriterlere sahip olmaları gerekir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları Karakteri ve milli duyguları sağlam olmaları Maddi desteği muhtaç olmaları (Kendisinin veya ailesinin maddi varlığı, öğrenimini imkansızlaştıracak derecede olan) Çalışkan ve başarılı olmaları. Faaliyetlerini öğrenim dışına kaydırmamış ve siyasete karışmamış olmaları Uzun süre okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmaları. Sınıf Öğretmenler Kurulu'nca seçilmiş olmaları gerekir.Okul idarecilerinin teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile istisnai hallerde de burs verilebilir.

Burs Kesilme Halleri

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'nın eğitim burslarının kesilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşması gerekir:Öğrencinin ikmale kalması ve başarı düzeyini düşürmesi,Maddi durumun düzelmesi Başka bir kurumdan burs veya kredi alınması Öğrencinin ders ve ödevlerini yapmaması, özürsüz devamsızlığı sürdürmesi,Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunması Öğrencilik vakarına yakışmayacak halin, öğretim kurumları veya Vakıflar İdaresi'nce tespit edilmesi. Siyasete karışması.Her türlü boykot ve öğretimi engelleyecek faaliyette bulunması. Öğrencilere yasak olan dernek, kulüp ve benzeri yerlere kayıtlı olması veya bu yerlere devam etmesi.Hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olması Okul disiplin kurulunca uzun süreli okuldan uzaklaştırma cezası almasıSağlık nedeni ile Yönetim Kurulu'nun kabul edemeyeceği kadar uzun süreli öğrenime ara vermesi,Her ne sebeple olursa olsun, yanlış beyanda bulunması, Burslar, vakfın Yönetim Kurulu'nun kararı ile kesilir.

Not: Yönetim Kurulu emrindeki Yardım Ödeneği ile burslu öğrencilerden başarılı olanların ciddi netice verecek hastalıklarının tedavi giderleri – başka bir kurum tarafından karşılanmadığı takdirde – karşılanabilir.

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

Feyziye Mektepleri Vakfı üstün başarılı öğrencileri ödüllendirerek ve maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerine ücretsiz okuma hakkı vererek olanaklar ölçüsünde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ücretsiz okuma hakkı, "Feyziye Mektepleri Vakfı Ücretsiz Okutulacak Ve Burs Verilecek Öğrenciler Prosedürü" gereğince Yönetim Kurulu'nun kararı ile değişik oranlarda verilir ve yürütülür.Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen velilere, başvuru koşulları ve ücretsiz okuma hakkı ile ilgili ayrıntılar Okul Müdürlüğü'nce bildirilir.

Öğrencilerimize değişik oranlarda Ücretsiz Okuma Hakkı kazandıran üç ayrı uygulama vardır: Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Vakıfça verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirlenen esaslara göre maddi durumu yetersiz öğrenciler ile liseye üstün başarı ile giren öğrencilere değişik oranlarda verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,Ulusal ve Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanında Üstün Başarı Gösteren Öğrencilere ilgili Prosedür ve Yönergelerde belirlenen esaslara göre değişik oranlarda verilecek Ücretsiz Okuma Hakkı.

İZZET BAYSAL VAKFI

Şartları

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir.

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu'lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

YUMLU EĞİTİM KÜLTÜR ve BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI

Yumlu Vakfı, maddi imkanları nedeniyle yüksek öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı öğrenciler için burslar sağlamakta ve sağlanan imkanı desteklemek amacıyla sosyal gelişim konuları da dahil olmak üzere bursiyerlerine özel imkanlar yaratmaya gayret göstermektedir.

Kısaca özetlenecek olursa; öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşların açılmasını sağlayacak tedbirleri belirlemek, eğitim ve öğretim alanında yapılacak araştırmaların hazırlıklarını yapmak, lisan kursları açmak, teknik geziler düzenlemek, bursiyerlere staj imkanı sağlayacak kurumları tespit etmek, bursiyerler arası birliğin sağlanabilmesi amacıyla yarışma, toplantı ve sportif faaliyet düzenlemek gibi birçok aktivite, bursları destekleyici unsurlar olarak kabul edilebilir.

Yümlü Vakfının aşağıda genel hatları açıklanacak olan burs konularını hangi koşullarda alabilecekleri; 'Çalışma Sistemi' başlığı altında genel olarak incelenmektedir. Ancak detaylı bilgi için 'Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği' isimli dosyanın incelenmesini önermekteyiz.

Lisans Eğitim Bursları: Vakıf tarafından verilen bursların temelini oluşturmaktadır. Genel bir ifadeyle; üniversite ya da yüksek okul okuyan ve bu dönemlerinde maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere sağlanmaktadır ve karşılıksızdır. Yurtiçi lisans eğitim bursları hakkındaki detayları 'Çalışma Sistemi' bölümünde ya da 'Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği' isimli dokümanda bulabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: Vakıf, üniversite ve yüksek okullarda devam zorunluluğu olan ve öğretim programı eğitim kurumları tarafından izlenen öğretim dallarında okuyan öğrenciler için karşılıksız burs sağlar. Yurtiçi yüksek lisans eğitim bursları hakkındaki detayları 'Çalışma Sistemi' bölümünde ya da 'Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği' isimli dokümanda bulabilirsiniz.

Adaylık Koşulları:

a) Öğretim Kurumlarının sınav yönetmeliklerine göre başarılı olmak,b) Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, c) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka yerden ücret, burs ve kredi almamak, d) Karakter açısından sağlam ve güvenilir olmak.

Yüksek Öğrenim Bursları için Başvuru Koşulları Yüksek Lisans ve Doktora Bursları için Başvuru Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumlarının ara sınıf öğrencileri, eğitim kurumlarından alacakları yüksek öğretim durumu belgelerini ve dilekçelerini, birinci sınıf öğrencileri ise mezun oldukları lise veya lise dengi okul müdürlüklerinden alacakları orta öğrenim durumu belgelerini ve dilekçelerini, kurumlarına gönderilen örneklere uygun olarak hazırlanmış şekilde Vakfa verirler. Yurtiçi yüksek lisans ve doktora eğitimi için başvuracak adayların, vakfa vermeleri gereken belgeler şunlardır:

a) Dilekçe: Uzmanlık dalı ve araştırma programı hakkında yazılı bilgi verilecektir. b) Yüksek Lisans Bursu Adayları İçin: Lisans (MML) öğrenimini bitirme derecesini veya yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösterir Dekanlık yazısı Doktora Adayları İçin: MML ve MMLS öğrenimlerini bitirme derecelerini ve doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösterir dekanlık yazısı. c) Tez yürütücüsü profesör tarafından hazırlanmış tavsiye mektubu ve adayın ilmi araştırma programı. d) Nüfus cüzdanı sureti, ikametgah, adli sicil belgesi ve başarı durumunu gösteren belge. e) Taahhütname ve kefaletname. f) Adayın başarı durumu ve karakteri hakkında iki profesöründen alacağı tavsiye yazısı.

Yurtdışı Bursları

Yurtdışı Bursları, yalnızca yüksek lisans için ve lisans eğitimini Yümlü Vakfı'nın bursu ile tamamlamış olan bireylere sağlanmaktadır. Bu ön koşulları karşılayan bursiyerler, üniversite ya da yüksek okulunu üstün başarı ile tamamlamış ve lisan biliyor olmaları durumunda başvurabilmekte ve Vakıf tarafından en uygun görülen adaylar arasından seçilmektedirler. Vakıf tarafından sağlanan burslar içinde yurtdışı bursları karşılıklıdır. Yurtdışı bursları için başvuru koşulları hakkındaki detayları 'Çalışma Sistemi' bölümünde ya da 'Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği' isimli dokümanda bulabilirsiniz.

Adaylık Koşulları:

a) Üniversite veya Yüksek Okulu 'Yümlü Vakfı' öğretim bursu ile tamamlamış olmak. b) 30 Yaşından büyük olmamak. c) Üniversite veya yüksek okullardan en az iyi veya eşdeğerde diploma ile mezun olmak. (10 üzerinden en az 7,5. 20 üzerinden en az 15. 4 üzerinden en az 3′lük genel not ortalamasına sahip olmak). d) Yurtdışında ailesinin imkanlarıyla öğrenim yapamayacak durumda olmak.e) Gidilecek ülkenin dilini, öğrenim görebilecek düzeyde bilmek. (İngilizce, dil bilgisinin yeterli olması için, adayların TOEFL sınavından en az 550 puan almaları gerekir). İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında (GMAT): mühendislik ve sosyal bilimler dallarında ise (GRE) testleriyle ölçülür. Bu test sonuçlarına göre; adayın sınava katılmış olanlar içinde ilk %50′ye girebilmesi gerekir. Diğer dillerde öğrenim görecek olanlar, gidecekleri ülkelerdeki dil öğrenimine gerek kalmadan yüksek lisans yapabileceklerini, gidecekleri memleketin dilini konuşan ülkelerin Kültür Ataşeliklerinden veya varsa Kültür Merkezlerinden alacakları belgelerle kanıtlarlar.)

Başvuru: Yurtdışı bursları için başvuracak adayların kendilerinin hazırlamaları ve Vakfa göndermeleri gereken belgeler aşağıdaki gibi listelenmiştir:

a) Müracaat formu.b) Diplomanın tasdikli örneği.c) Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren tasdikli belge.d) Nüfus kağıdının tasdikli örneği ve adli sicil belgesi. e) İki adet vesikalık fotoğraf. f) Sağlık Raporu.g) İki öğretim üyesinin referans mektupları.h) Bu öğrenimi ailenin geliri ve imkanlarıyla yapamayacaklarını gösterir belgeler.

Afetlere Özel Burslar

Vakıf, yıllık kontenjanından bağımsız olarak; olası bir afette geçimini sağlayan velisini kaybeden öğrencilere, ya da çalışamayacak duruma gelen ailelerin yüksek öğrenim kademesindeki çocuklarına, yapılacak müracaatlar değerlendirilerek karşılıksız burs sağlar.

Engelli Bursları

Vakıf, çeşitli nedenlerle sakat kalan kişilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını onurlu bir şekilde devam ettirebilmeleri için bir eğitimden geçmeleri gerektiğine inanarak, her yıl başarılı ve yetenekli engellilere her eğitim kademesi için, yüksek öğrenim kademesine karşılıksız burs verir. Her yıl bursiyer sayısının %10′una kadar öğrenci için ayrılan bu burslarda bursiyerlerin seçimi, Kurucular Kurulu ile Sakatları Koruma ve Sakatlar Derneğinin göstereceği adaylar arasından yapılmaktadır.

Özel Burslar

Her yıl Vakıf tarafından tespit edilecek burs sayısının %10′unu geçmemek ve Kurucular Kurulunun üyelerinin teklifi üzerine her eğitim kademesi için bu yönetmelikte öngörülen koşullar aranmaksızın özel burslar verilebilir. Bu bursların koşulları, Mütevelli Heyet tarafından tespit edilmektedir.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Eskişehir Sanayi Odası: Mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriliyor. Telefon: 222 236 03 60

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışanların yüksek öğretim kurumlarında okuyan çocuklarına burs veriyor. Telefon: 312 – 417 12 35

İSTANBUL TİCARET BORSASI VAKFI

Marmara veya İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

0212 512 18 78 Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3′üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

www.tog.org.tr / 0216 321 89 88

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

İSTANBUL TİCARET ODASI BURSLARI

a) Yükseköğrenim (lisans) bursları:

Oda'nın çalışma alanı içinde (İstanbul) bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile ÖSYM tarafından %100 burslu ve %100 şehit burslusu vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'na yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir.

Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde; Öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olması ve bir üstyıla geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir.

b) Yüksek lisans (master) bursları

Oda'nın çalışma alanı içinde (İstanbul) bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.

Yüksek lisans (master) burslarında; öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir.İkinci Öğretim başvuruları kabul edilmemektedir.

İlk başvuruda; öğrencilerin not ortalamaları esas alınmakla beraber, burs almaya hak kazanan öğrencinin bursunun, öğrenimi süresince devam etmesi için yıl sonu transkriptlerinde başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Burs almaya hak kazanan öğrencinin, başka bir kurumdan karşılıksız burs almaması gerekmektedir. Daha önceden aldığı bir bursun bulunması halinde, öğrencinin seçimi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

MEHMET ZORLU VAKIF BURSU

Mehmet Zorlu Vakfı, temel faaliyet alanı olan, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs vermektedir. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs almaktadır.

TUBİTAK BURSU

Türkiye'de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nca belirlenecektir.Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ

Adaylar, //www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden başvuru dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 18:00'a kadar (Saat 18:00'da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB'e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanlarının hesaplanmasında:• Mezun olduğu üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır, 4′lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre 100'lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz.

• Başvurduğu programın puan türünde alınan ALES puanları aynen bırakılacaktır.

• Yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen Lisans not ortalamalarının %50'sinin ve ALES puanlarının %50'sinin toplamı alınır.

Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar "bursiyer adayı" olacaklardır.

BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversitelere ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi, bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir.

Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.

Belgelerin incelenmesinden sonra, bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı, başvuru döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içinde //www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

TEKFEN VAKFI BURSU

Burslar, başarı oranı yüksek öğrencilere Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmeye göre verilir. Burstan istifade edebilmek için öğrencinin okuldan, herhangi bir özel kurum ya da kuruluştan başkaca burs almamış olması şarttır.

Burs talebinde bulunan adayın, burstan yararlanabilmesi için Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Uygulama Kriterlerinde öngörülen şartlara uyması, Yönetim Kurulunca bursiyerliğinin kabulü gerekir. Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü sürece bursiyerlerin burs alabilmeleri için öğrenime ara vermemiş olmaları ve öğrenimlerinin aksaksız devam etmesi şarttır.

Bursiyerlerin bursunun devamı için, bursiyerin sınıfını hiçbir dersten kalmadan geçmesi ve eğitimini normal sürede bitirmesi şarttır.

Bursun devamı konusu Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Bursiyerler bunu her sene sonu okuduğu okul idaresinden alacağı öğrenim belgesi ile tevsik etmek ve yeni dönem için kaydını yenilemek zorundadır.

Tekfen Vakfı'nın desteği ile tabii afetler sonrası verilecek burslarla ilgili şartları Vakıf Yönetim Kurulu belirler.

Burs için seçilen öğrencilerle ayrıca mülakat yapılır, gerekli görüldüğü takdirde sınava tabi tutulur.Burs için başvurma zamanı genelde Eylül – Ekim ayları arasında yapılır.Ortaöğretime geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınav Sonucu sonuçları ile Üniversite giriş sınav sonuçlarının ve okulların açılış tarihlerine göre bu süre değişebilir.

Burs alma şartlarına uyumlu olduğu halde, kontenjan yetersizliğinden ilk yıl burs alamayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilir. Bunların durumu devam ettikleri okuldaki sınıf geçme notu genel esasları dahilinde değerlendirilir.

CAFER SADIK ABALIOĞLU BURSU

Bu vakıf her yıl üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvurusunu yapabilmek için herhangi bir yerden burs almıyor olmak, bursu yardımına ihtiyacınızın olması, alttan dersinizin olmaması (transkrip istiyorlar) gerekmektedir. Cafer Sadık Eğitim Vakfı sadece belirlemiş olduğu üniversitelerde okuyan öğrencilere burs hizmeti sağlamaktadır.

İBRAHİÇ ÇEÇEN VAKFI BURSU

Her yıl olduğu gibi IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılında da karşılıksız burs verecektir.

BURS başvuruları 30 Eylül 2017 tarihine kadar kabul edilecek olup burs başvuru formu ve istenilen belgeler www.icvakfi.org sitesinden temin edilebilir. Başvurular sadece posta yoluyla veya elden Vakıf adresine yapılacaktır.

Burslar, eğitim süresi içinde Ekim ayından itibaren 9 ay boyunca verilir. Burs miktarı aylık 340 TL'dir.

ELGİNKAN VAKFI

Vakfımızın burs adaylık ve başvuru şartları. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde burs Vakıf tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin Vakıf tarafından geri ödenmesi talep edilebilir.

Burs almaya başladıktan sonra maddî durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister. Başarılı Olmak Lisans Bursları Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir.

Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır.

Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:

Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50/4.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

SABANCI VAKFI

LYS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversitelerin Öğrenci İşlerine / Burs Ofisine başvuru yaparlar. Üniversite tarafından bursiyerlerin değerlendirilmesi adayların yüksek başarı ve maddi gereksinimi dikkate alınarak yapılır, seçilen bursiyerlerin isimleri Sabancı Vakfı'na bildirilir.

TÜRK PETROL VAKFI

Muallim Naci Cad. No: 43 Ortaköy Mh. Beşiktaş, İstanbul,

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

Feshane Caddesi,Kızıldeğirmen Sokak No:1 Eyüp 34060 İSTANBUL Tel : +90(212) 417 64 78 – 79 – 80

E-posta : tmkv ttmail.com bilgi tmkv.org.tr

BİRLİK VAKFI

Yeniçeriler Cad. No: 13 Çemberlitaş Fatih / İSTANBUL Telefon :0(212) 516 41 27 0 (212) 516 41 28