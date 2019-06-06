KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? KYK yazın yatıyor mu 2019

KYK bursu (kredi) yaz tatilinde verilir mi? Sorusu Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs ve kredi alan öğrenciler tarafından araştırılmakta. Üniversite öğetimi yapan öğrenciler hem okul, hem ulaşım hem de diğer masraflarını karşılamak için KYK’nın verdiği burs sayesinde rahat bir nefes almakta. KYK’dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam etmekte. Peki KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2019, KYK yazın yatıyor mu 2019, KYK yazın yatıyor mu 2018, KYK burs yazın veriliyor mu 2019, KYK bursu 12 ay mı veriliyor, yaz tatilinde burs veriliyor mu 2019, KYK kredisi yazın veriliyor mu? sorusu bu aralar en sık sorulan sorular arasında gelmekte.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemeleri yaz tatilinde veriliyor mu sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversite eğitimine devam ederken öğrenim kredisi ya da burs alan öğrenciler yaz tatilinde burs alıp almayacağını araştırıyor. Konuyla ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bir açıklaması bulunuyor. KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu öğrenciler tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversiteye geçişte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'dan burs kazanmaya hak kazananlar okulların kapanmasının ardından burs almaya devam edip etmeyeceklerini merak ediyor.

KYK bursu (kredi) yaz tatilinde verilir mi?

KYK’dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam ederler. Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz. Konu hakkında KYK tarafından geçmiş yıllarda yapılan açıklama şöyle;

Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir.

KYK öğrenim bursu (kredi) ne kadar?

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

Lisansta 500 TL

Yüksesk Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1,500 TL