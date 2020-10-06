KYK bursu yattı mı? Ekim ayı KYK burs ödemesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı KYK burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. KYK bursu alan öğrenciler istedikleri Ziraat Bankası şubeleri ve ATM’lerinden KYK burs ve kredi ücretini çekebilmekte.

KYK burs ödemeleri ne zaman?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve kredi başvurusu kabul edilen ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle bu da ekim ayına denk gelmekte öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. KYK ödemeleri TC. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10. günleri arasında Ziraat Bankası üzerinden ödenmekte.

KYK bursunu kimler alır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs ve öğrenim kredisi alma şartlarını açıkladı. Buna göre, bir öğrenci hem KYK bursu hem de KYK öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursunu kimler alamaz?

KYK burs kredi başvurusu nereden yapılacak?

KYK burs başvuruları nasıl yapılacak? Üniversite birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler KYK burs başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte KYK burs başvurularını e devlet üzerinden TC. Kimlik nosu ve e devlet şifresi üzerinden sisteme giriş yapılarak gerçekleştirecek.

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