Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

KYK bursları TC kimlik numarasına göre hangi tarihte yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek.