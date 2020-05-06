KYK bursları ne zaman ödenecek? Mayıs ayı KYK kredi ücretleri yattı mı?

Kredi ve burs ödemeleri 6 Mayıs tarihi itibari ile ödenmeye başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin ne zaman ödeneceğini açıkladı. T.C. kimlik numarasının son rakamına göre 0 olanlar çarşamba günü, son rakamı 2 olanlar ise 7 Mayıs perşembe günü, T.C. son rakamı 6 olanlar 9 mayıs günün, 8 olanlar ise 10 Mayıs günü hesaplarına ödemeleri gerçekleştirilecek. 6 ile 10 Mayıs tarihleri arasında tüm kredi burs ödemeleri tamamlanacak.

KYK yurtlarından süresiz olarak çıkartılma cezası alanlar, Öğrenim yurtlarının kapatılması durumunda, öğrenime 1 yıl süre ile ara verilmesi durumunda, sağlık sebebiyle eğitimine devam etmemesi durumunda izin alma, kayıtlarının durdurulması vazgeçme durumlarında, öğrencinin kurumdan ayrılması çıkartılması ada uzaklaştırılması durumlarında öğrencinin başarısız olması durumlarında KYK bursları kesilmektedir. Mayıs ayında burslar ödenecek mi sorusu çokça sorulmaktaydı. Buna göre hesaplara bugünden itibaren ödenmeye başlandı.