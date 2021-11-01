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Eğitim KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Eğitim

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuru tarihi | Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işleminin nereden ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:55:00 -
KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Pek çok üniversite öğrencisi, eğitim hayatlarında burs ya da öğrenim kredisi desteği almak istiyor. Bu sebeple öğrenciler ‘KYK burs başvuruları ne zaman ayın kaçında başlayacak?” sorusuna cevap arıyor. Peki, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Burs başvuru tarihi hakkında da bir açıklama yapılmadı. Başvuruların YKS ek tercih kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. KYK burs başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

 

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

VGM burs başvurusu üniversite bursu ne zaman?
VGM burs başvurusu üniversite bursu ne zaman?

Eğitim

VGM burs başvurusu üniversite bursu ne zaman?

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