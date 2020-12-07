KYK burs ve krediyi onayladıktan sonra iptal edebilir miyim? KYK kredi bir yıl sonra iptal etme nasıl olur?

KYK kredisini almaya hak kazanan öğrenciler her ne kadar taahhütname imzalamış olsalar da krediyi iptal etme hakkına da sahiptirler. Söz konusu durum KYK burs ödemeleri için de geçerli sayılmaktadır. Öğrenci, ihtiyacının olmadığını belirtmesi üzerine kredi ve burs iptalini istediği zaman gerçekleştirebilmektedir. İşte, konu hakkında detaylı bilgiler…

KYK burs ve kredisi nasıl iptal edilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler, e-Devlet adresi üzerinden e-devlet şifre bilgilerini girerek Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşabilirler. Daha sonra burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini gerçekleştirebilirler.