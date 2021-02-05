KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını 6 Ocak 2021 tarihinde duyurmuştu. 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin burs ve kredi ödemelerinin adım adım hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtilmişti. 2021 KYK burs ve kredi ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu olarak ödemelerini alacak olan öğrencilerin KYK ücretleri 6 Ocak'ta yatmaya başladı. Son ödemeler 10 Ocak’ta yatacak.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Şubat tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat’ta ödemelerini alması bekleniyor.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve kredi tutarlarına ilişkin olarak “Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550 liradan 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz, yüksek lisansı 1100 liradan 1300 liraya, doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.’ açıklamasında bulunmuştu.

KYK taahhütname ek süre sonuçları

2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanınmıştı. KYK kredi başvuru taahhütnamesini onaylamak siteyenler 15-19 Ocak tarihleri arasında taahhütnameni onaylamıştı. KYK taahhütname ek süre sonuçları e devlet üzerinden sorgulanmakta.