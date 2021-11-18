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Eğitim KYK burs sonuçları açıklandı mı 2021 KYK kredi burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KYK burs sonuçları açıklandı mı 2021 KYK kredi burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? Üniversite öğrencileri 8-10 Kasım tarihlerinde KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunanlar ise sonuçların ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:15:00 -
KYK burs sonuçları açıklandı mı 2021 KYK kredi burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri kısa bir süre önce KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK sonucu ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları açıklandı mı 2021 KYK kredi burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Konu hakkında bir tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların 10 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonucu öğrenmek için tıklayınız

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