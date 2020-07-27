KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bayramda 6. defa 12,4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır. Aynı şekilde yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üstünde ödeme yapacağız.” dedi.

Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.