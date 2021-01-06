KYK burs kredi yattı mı? | KYK burs ve kredisi alan öğrenciler ocak ayı ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Peki, ocak ayı KYK burs ve kredileri yattı mı?

KYK burs kredi ocak ayı ödemeleri hesaba yattı mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi alanlar ocak ayı ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’dan açıklama geldi. Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Burs ve kredi ödemelerine ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibarıyla geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek" denildi.