KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüzbinlerce öğrenci gözlerini KYK tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevirdi. Peki, KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kredi başvurusu nereden yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

KYK burs kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

e-Devlet giriş için tıklayınız