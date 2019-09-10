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KYK burs kredi başvuruları başladı mı? | KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencileri gözlerini Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevirdi. Bilindiği üzere, her yıl kurum tarafından durumu elvermeyen yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlanıyor. Peki, KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KYK burs kredi başvurusu nereden yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

10 Eylül 2019 Salı 23:57
KYK burs kredi başvuruları başladı mı? | KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencileri gözlerini Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevirdi. Bilindiği üzere, her yıl kurum tarafından durumu elvermeyen yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlanıyor. Peki, KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

KYK burs kredi başvurusu nereden yapılır?

İligli işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019-2020 yılı kapsamında KYK burs kredi başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Bu doğrultuda, kredi ve burs başvurusu işlemlerinin Ekim ayının ilk haftasında yapılması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:57
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