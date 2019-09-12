KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, kredi burs başvuru şartları

KYK son dakika burs başvuru duyurusu yayınladı mı? Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı mı? sorusu üniversite okuyacak binlerce öğrenci KYK burs başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt başvurusunu da tamamladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler KYK burs tarihini sorgulamaya başladı. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? KYK kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK bursu kimler alır? E-Devlet KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve kredi başvurularının ne zaman yaplacağı öğrenciler tarafından araştırılmakta. ÜNiversite ve kYK yurt kayıtlarını yapan üniversite öğrencileri, eğitim ve öğretim süresince ulaşım, yeme-içme, barınma gibi hizmetlerin karşılanmasında büyük bir öneme sahip KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya devam ediyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

2019 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK’dan bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK bursu kimler alır?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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