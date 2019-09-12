0553 313 94 23

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, kredi burs başvuru şartları

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı mı? sorusu üniversite okuyacak binlerce öğrenci KYK burs başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt başvurusunu da tamamladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler KYK burs tarihini sorgulamaya başladı. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? KYK kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK bursu kimler alır? E-Devlet KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

12 Eylül 2019 Perşembe 12:52
KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, kredi burs başvuru şartları

KYK son dakika burs başvuru duyurusu yayınladı mı? Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı mı? sorusu üniversite okuyacak binlerce öğrenci KYK burs başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt başvurusunu da tamamladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler KYK burs tarihini sorgulamaya başladı. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? KYK kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK bursu kimler alır? E-Devlet KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve kredi başvurularının ne zaman yaplacağı öğrenciler tarafından araştırılmakta. ÜNiversite ve kYK yurt kayıtlarını yapan üniversite öğrencileri, eğitim ve öğretim süresince ulaşım, yeme-içme, barınma gibi hizmetlerin karşılanmasında büyük bir öneme sahip KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya devam ediyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

2019 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK’dan bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK bursu kimler alır?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapmak gerekir?

2019 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs kredi başvuruları başladı mı? | KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs borç erteleme nasıl ve nereden yapılır? KYK burs sorgulama

KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? KYK yazın yatıyor mu 2019

KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl doldurulur? Burs ücretleri hesaba ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi başvuru belgeleri 2018

KYK burs-öğredim kredisi kimler alamaz?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:52
  1. KYK burs başvurusu başladı mı?
  2. KYK burs başvurusu nasıl yapılır
  3. kyk kredi burs başvuru şartları
  4. KYK bursu kimler alır?
  5. KYK burs başvuruları nereden yapılacak?
  6. KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
  7. E-Devlet KYK burs sorgulama nasıl yapılır?
  8. 2019 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
  9. KYK burs başvurusu 2019 ne zaman başlıyor?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konak’ta spora desteğe devam
    1. Konak’ta spora desteğe devam
    2. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    3. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    4. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    5. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    6. HDP önünde eylem yapan annelere..
    7. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    8. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    9. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    10. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    11. Viranşehir’de kilitli parke..
    12. Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik..
    13. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına..
    16. Halı saha turnuvasına Ali Tandoğan..
    17. 241 kiloluk dev orkinos görenleri..
    18. Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi
    19. Ev yapımı salça sezonu başladı
    20. Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler..
    21. Melikgazi’de araç arızaları daha hızlı..
    22. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    23. Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını..
    24. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick..
    25. Kocaeli’de makas atan otomobil..
    26. Bahçeli’den yeni parti iddialarına..
    27. Emniyetin okul çevrelerinde denetimi..
    28. 3. Tarım ve Orman Şurası öncesi..
    29. (Özel) Yeni nesil ‘Elektrikli Devrim’..
    30. Londra’da bir araç kundaklandı
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı