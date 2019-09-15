KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? | 2019 KYK burs başvuru tarihleri

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs almak isteyen öğrenciler burs başvuru tarihleri arasına başvurularını gerçekleştirilecek. Başvurular e-devlet üzerinden alınacak. Burs başvurusunda bulunacak öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2019 KYK burs başvuru tarihleri...

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KYK yaptığı açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." dedi.

KYK bursu hangi durumlarda kesilir?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.