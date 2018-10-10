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KYK burs başvuruları başladı mı? Öğrencilere ne kadar KYK bursu verilecek?

KYK bursları ne zaman verilmeye başlanacak? Binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2018 burs başvuruları için geri sayım sürerken, KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılırken, 2018 KYK burs ve kredi burs miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:36
KYK burs başvuruları başladı mı? Öğrencilere ne kadar KYK bursu verilecek?

KYK bursları ne zaman verilmeye başlanacak? Binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2018 burs başvuruları için geri sayım sürerken, KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılırken, 2018 KYK burs ve kredi burs miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursları geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 425 TL olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde KYK burslarına ilişkin, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık” demişti. KYK burs başvurularının DGS ek başvurularının gerçekleşmesinden sonra erişime açılacağı bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:36
  1. KYK burs başvuruları başladı mı?
  2. Öğrencilere ne kadar KYK bursu verilecek?
  3. 2018 kyk burs başvuruları

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