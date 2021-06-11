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Ekonomi KYK borcu icralık olur mu, KYK borcuna icra gelir mi?
Ekonomi

KYK borcu icralık olur mu, KYK borcuna icra gelir mi?

KYK borcu, devlet tarafından Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için verilen kredidir. KYK borcunu ödemekte zorluk çeken öğrenciler, KYK borcundan haciz gelip gelemeyeceğini araştırmakta. Peki, KYK borcu icralık olur mu, KYK borcuna icra gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 12:48:00 -
KYK borcu icralık olur mu, KYK borcuna icra gelir mi?

KYK borcu, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi alınan kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödenir. Ayrıca hazırlık durumuna ve bölüme göre değişmektedir. KYK borcunu ödeyemeyen kişiler, “KYK borcunu ödemezsem ne olur ve KYK borcu icralık olur mu?” Sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte haberin detayları…

KYK borcu icralık olur mu, KYK borcuna icra gelir mi?

KYK borcunun taksitlerini daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Bu durumda gecikme faizi eklenmesinin yanı sıra ilk aşamada borçların bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ödenmediği takdirde borç Vergi Dairesi Müdürlüklerine devredilir. Bu durumun sonrasında borçların bankaya değil ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekir. Borcun yine ödenmemesi durumunda ise icra işlemi başlatılır.

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