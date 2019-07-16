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KYK borcu faizi affı 2019 son dakika KYK borcu silindi mi?

KYK borcu nasıl silinir? Üniversitede okuyan öğrenciler eğitim ve öğretim döneminde Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları KYK borcunu okul bittiğinde ödemeye başlamaktalar. Okulu bitiren gençler, normal hayata KYK borcu ile başlamak istememekte. İşe girdikten sonra KYK borcunu ödemek isteyenler KYK borçlarının silinmesini bu olamıyor ise KYK borçlarının ertelenmesini bu da olamıyorsa KYK borcu faizlerinin silinmesini talep etmekte. KYK borcu olan gençler KYK borcu affı için son dakika olarak Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklemekte. Meclis’te de KYK hareketliliği var. MHP’li Sefer Aycan’dan KYK teklifi geldi. HDP dahi KYK borçlarının silinmesini teklif etti. İşte KYK borcu son durum haberleri.

16 Temmuz 2019 Salı 09:20
KYK borcu faizi affı 2019 son dakika KYK borcu silindi mi?

KYK borcu nasıl silinir? Üniversitede okuyan öğrenciler eğitim ve öğretim döneminde Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları KYK borcunu okul bittiğinde ödemeye başlamaktalar. Okulu bitiren gençler, normal hayata KYK borcu ile başlamak istememekte. İşe girdikten sonra KYK borcunu ödemek isteyenler KYK borçlarının silinmesini bu olamıyor ise KYK borçlarının ertelenmesini bu da olamıyorsa KYK borcu faizlerinin silinmesini talep etmekte. KYK borcu olan gençler KYK borcu affı için son dakika olarak Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklemekte. Meclis’te de KYK hareketliliği var. MHP’li Sefer Aycan’dan KYK teklifi geldi. İşte KYK borcu son durum haberleri.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan tarafından Meclis'e sunulan 'öğrenim kredisi faizlerinin sıfırlanması'na yönelik teklif, kredi borçlusu öğrenciler tarafından da destek gördü. Binlerce öğrenci sosyal medyada 'KYK borcu belimizi büktü' mesajını paylaştı. Kanunun detaylarına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Sefer Aycan, "Biz en azından borç faizlerinin silinmesini istiyoruz." dedi.

Geçtiğimiz hafta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan tarafından TBMM'ye sunulan 'öğrenim kredisi borcu faizlerinin silinmesi' teklifine öğrenciler sosyal medyadan destek verdi.  Kredi ve Yurtlar Kurumu'na Öğrenim Kredisi borcu olan öğrenciler tarafından Twitter'da, 'KYK borcu belimizi büktü' başlığı ile hashtag açıldı. Binlerce mesajın paylaşıldığı sosyal medya platformunda öğrenciler isyan etti.

KYK borçları silinecek mi?

TBMM'ye sunduğu teklifin detaylarını yeniakit.com.tr ile paylaşan MHP'li Aycan, "Ben bu konuyu iki defa gündeme getirdim. Hem TBMM'de söz aldım hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yazı yazdım." ifadelerini kullandı. Aycan KYK'ya yazdığı yazıya henüz cevap verilmediğini  belirtirken öğrencilerin talebini de şöyle anlattı: "Gençler bize bu borcu ödemek istediklerini söylüyor. Mezuniyetlerinden sonra hemen işe başlayamadıkları için ödeme yapamıyorlar. Ödeyemedikleri borçlarına da faiz uygulanıyor. Biz teklifimizde 'en azından borçlara faiz uygulanmasın.' diyoruz. Bu çocuklar borçlarını kasıtlı olarak ödememezlik yapmıyor. Hepsi namuslu dürüst gençler."

HDP dahi KYK borçlarının silinmesini teklif etti

Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cevaplaması istemi ile KYK Öğrenim kredisi hakkında soru önergesi verdi. Kasapoğlu verdiği soru önergesinde şunları söyledi: ‘Öğrencilerin öğrenim kredisi adı altında borçlandırılması, eğitimin temel bir insan hakkı ve sosyal devlet ilkesi olduğu, eğitim ve öğretimin ücretsiz olması gerektiği anlayışına aykırı bir uygulamadır.

Bilindiği üzere Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kredi almış olan kişiler, mevzuat gereğince almış oldukları kredileri okullarından mezun olduktan sonra 2 yıl içinde iş bulmaları halinde kredi aldıkları sürenin yarısı zamanda, üçer aylık dönemler halinde faizsiz geri öderken, mezuniyetten sonra 2 yıl içinde işe girememeleri halinde ise kredi borçlarına faiz uygulanmaktadır. Bu nedenle üniversite mezunu olduktan sonra iş bulamayan veya sosyal güvenceden yoksun olarak vasıfsız iş kollarında çalışmak zorunda kalan gençler hayata atılır atılmaz kendilerini borç sarmalı içinde bulmaktadırlar.”

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:20
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