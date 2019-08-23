Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte KYK yurt başvurularını başlattı. KYK yurtlarında kalmak isteyenler başvurularını 26 Ağustos’a kadar yapmaları gerekmektedir. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler bir yandan da KYY burs başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Üniversitelerden mezun olanların KYK’dan aldıkları bursu ödemekte zorlanıyor. Üniversiteyi bitiren ancak iş bulamayan gençlerin KYK burs borcunun silinmesini ya da KYK borçlarının ertelenmesini beklemekte. Peki KYK borçları son dakika silinecek mi? KYK burs borç ertelendi mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK burs borçlarının silinmesine ilişkin görüşme Meclis’te ne zaman yapılacak?

Türkiye'de, KYK Borcunu ödemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşırken, faiz yükünü de üzerine alan gençlerin dertleri günden güne pekişiyor. İşsiz üniversite mezunlarının bu sıkıntıları devam ederken, borç vadesi dolan 280 bin üniversite mezunu genç, yasal işlem yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildi. Öğrenim kredisi borçlusu üniversite mezunlarının en büyük korkularının başında ise hesaplarına konulacak e-haciz ve maaşlarına uygulanacak haciz uygulaması.

KYK burs borcu ertelencek mi?

2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi? sorusu gündemin önde gelen konuların başında gelmekte. Niğde Milletvekili Ömer kurtarılışı Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin peşinden KYK'ya borcu olanlar mevzu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife bakılırsa, borçların işe başlamanın arkasından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.

KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.