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Ekonomi KYK borçları silinecek mi son durum | KYK borcu yapılandırma işlemi nereden nasıl yapılır?
Ekonomi

KYK borçları silinecek mi son durum | KYK borcu yapılandırma işlemi nereden nasıl yapılır?

AK Parti meclise sunulan yeni paketle vergi ve prim borcu olanlara pek çok kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Peki, KYK borçları silinecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:53:00 -
KYK borçları silinecek mi son durum | KYK borcu yapılandırma işlemi nereden nasıl yapılır?

KYK borcu olan pek çok kişi zaman zaman ‘KYK borcu silinir mi?’ sorusuna cevap arıyor. Son olarak AK Parti meclise bir paket sundu. Peki, KYK borçları ne olacak?

KYK borçları silinecek mi son durum | KYK borcu yapılandırma işlemi nereden nasıl yapılır?

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan, vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlayan yeni yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da kolaylık sağlıyor. Tasarıyla, KYK borçları yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra KYK borcu olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden yapılandırma işlemlerini yapabilecek.

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