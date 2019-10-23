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KYK borçları silinecek mi son dakika

KYK öğrenim kredisi son durum ne? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi kullanan binlerce öğrenci, mezun olduktan sonra üniversite okurken aldıkları KYK burs borcunun ödemelerini yapmaları gerekmekteydi. Ancak üniversiteyi bitiren gençler bir işe geremediklerinden dolayı da KYK burs borcunu ödeyemez duruma geldiler. Meclis’te KYK borçlarının silinmesine ilişkin hareketlik de devam ediyor. Peki KYK borçları silinecek mi?

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:57
KYK borçları silinecek mi son dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi kullanan binlerce öğrenci, mezun olduktan sonra üniversite okurken aldıkları KYK burs borcunun ödemelerini yapmaları gerekmekteydi. Ancak üniversiteyi bitiren gençler bir işe geremediklerinden dolayı da KYK burs borcunu ödeyemez duruma geldiler. Meclis’te KYK borçlarının silinmesine ilişkin hareketlik de devam ediyor. Peki KYK borçları silinecek mi? 

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında ‘KYK borcu’ olarak da bilinen ‘öğrenim kredisi’ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor. KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. 

Öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinecek

Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra KYK kredilerinin geri ödemesi oldukça zor olmakta çoğu genç iş bulamadıkları ve çalışamadıkları için borçlara faiz uygulanmakta veya gençlerin aileleri bu borçları yüklenmektedir. Bu borcun affına yönelik kanun teklifi ise CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’den geldi. CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin tarafından yapılan kanun teklifinde ilgili kanun teklifinin kabulü ile birlikte borçların silinmesi yer almakta olup daha önce ödenen KYK borçlarının geri ödenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Teklifin yasalaşması halinde, maddenin kabul edildiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinecek. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yapılan ödemeler ise iade edilmeyecek.

“KYK borçlarını erteleme hakkına sahip”

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un sorusunu yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, öğrenim kredisi almış olan gençlerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu olmadığını açıkladı. Koncuk, “Sigortalı bir işe giremeyen işsiz gençler, başvuruda bulunarak KYK borçlarını erteleme hakkına sahip.” açıklamasında bulundu. Hemen belirtelim ki KYK borçlarının affedilmesiyle ilgili henüz AK Parti ve hükümetten bir adım gelmedi. Yani KYK borçlarının affedilmesiyle şuan gündemde bir gelişme yok.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:57
  1. Adana
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