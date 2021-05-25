KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları için yeni bir yapılandırma yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. 5 milyon üniversite mezunu genci yakından ilgilendiren konu arama motorlarında sık sık araştırılıyor.

5 milyon üniversite öğrencileri arasında daha önce yapılan öğrenim kredisi borçlarına ilişkin yapılandırmayı kaçıranlar olmuş veya yapılandırması bozulanlar olmuştu. Söz konusu gençler için matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile birlikte borç yapılandırmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarının meclisten geçmesi ile birlikte vergi borçlarına ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarına yeniden bir yapılandırma gelecek.

KYK borçlarına yeniden yapılandırma gelecek mi?

Matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile birlikte vergi ve KYK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. 5 milyon genci ilgilendiren kanun teklifi, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki öğrenim ve katkı kredisi borçlarını kapsayacak.

Yasanın çıkmasıyla KYK borçlarında ne olacak?

Yasanın çıkması ile birlikte anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim olacak. Ana para üzerinden bir indirim ise söz konusu olmayacak. Geciken borçlar için ise aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak.

Yapılandırma başvuruları ne zaman alınacak?

Yasa teklifi kabul edildiği takdirde KYK yapılandırması için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar süre verilecek. İlk taksit ödemesi ise Eylül ayı itibari başlamış olacak.