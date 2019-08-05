KYK borçları silindi mi? KYK borç faiz affı Meclis’ten ne zaman çıkacak? Son dakika 2019 KYK borç ertelendi mi?

KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs sorgulama. Üniversiteyi okurken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) burs kullanan ancak mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerin kredi borçlarının silinmesine yönelik başta sosyal medya üzerinden çok büyük talep gelmekte. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi?

KYK borcu ile ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Meclise sunulan bir kanun teklifi ile birlikte KYK borcu olanlar için merak uyandırdı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. KYK borcu son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizde olacak.

Meclis'te KYK borç açıklamaları

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın KYK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversite mezunu gençlerimizin Kredi ve Yurtlar Kurumuna olan borçlarının yapılandırılması üzerine verdiğimiz araştırma önergesi için söz almış bulunmaktayım. Her yıl mezun olan gençlerimiz ki sayıları yüz binleri bulan -390 bine yaklaşan- ve on yıldır geriye yönelik ödeyemeyen -sayılara baktığımızda- borçlarının toplam büyüklüğü 2 milyar 95 milyon lira olan ve sayısı da yüz binleri bulan bu gençlerimize, bu iş bulamamış, üniversiteden mezun olmuş, ailelerinin, kendilerinin o kadar özveriyle çalışarak çabalayarak bitirdikleri okuldan sonra iş bulamadan bir de kapılarına tebligatla 18 bin liralık borcun 25 binlere çıkartılması, 25 bin liralık borcun 35 bin liralara kadar çıkartılmasıyla, zaten bunalımda olan, zaten iş bulamamış olan öğrencilerimize bir darbe de Kredi ve Yurtlar Kurumundan vuruluyor.”

KYK borcu nasıl hesaplanır?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki(Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

Sürekli olarak gündeme gelen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları Meclisten bir türlü geçmedi. Meclise İYİ Parti ve CHP Milletvekilleri tarafından verilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları kanun teklifleri ve soru önergelerine de çoğu zaman cevap verilmediği görülüyor. 31 Mart ve 23 Haziran seçimi nedeniyle sık, sık gündeme taşınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının ne zaman silineceği araştırılıyor ve bu konuda seslerini duyurmak isteyen binlerce kişi Twitter hesapları üzerinden #KYKBorcuBelimiziBüktü etiketine destek verilmesini talep ediyor.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinmektedir?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.

İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedi

Öğrenim Kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

Alınan kredinin geri ödeme planındaki taksit sayısı/tutarları öğrenciler tarafından belirlenebilmekte midir?

Öğrenciler, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) ödemektedir.