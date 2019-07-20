KYK borçları silindi mi? KYK borç faiz affı 2019 KYK borç ertelendi mi?

YKS sonuçları açıklandı milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapacak. Tercihlerini yapacak adaylar bir üniversiteye yerleşecek. Üniversiteye yerleşen milyonlarca aday hem üniversite kayıtlarını yaptıracak hem de okuyacağı şehirde kalmak için KYK yurtlarına başvuruda bulunup kabul edilmesi durumunda kayıt yaptıracak. Üniversitede okuyan öğrenciler okul bitiminde ödemek üzere KYK burslarına başvuruda bulunacak. Başvurusu kabul edilen öğrencilere KYK burs verecek. KYK’dan burs alan öğrenciler okul bittikten sonra iş bulamamakta. İş bulamadıklarından ötürü de burs aldıkları KYK borçlarını ödeyememekte. KYK burcunu ödeyemeyenler bir de faiz yüklenmekte. KYK ana borcunu ödeyemen gençler bir de KYK borç faizinin altında ezilmekte. Hal böyle olunca da KYK’dan burs alan öğrenciler KYK borçlarının silinmesini olmuyorsa, KYK burçlarının ertelenmesi bu da olmuyor ise KYK borç faizlerinin silinmesini talep etmekte. Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi? KYK borç faizisi silindi mi? KYK borçları ertelenecek mi?

KYK borç faizlerinin silinmesi için TBMM'de bir kanun teklifi sunuldu. Buna göre Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin detayları belli oldu. Ağıralioğlu Mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Buna göre açıklamalarda gençlerin borçları ödeyecek gücü kalmadığını, borçların silinmesi için taleplerin bulunduğunu, KYK borç yapılandırması ile de ödeyecek güçlerinin bulunmadığı aktarıldı. Diğer bir kanun teklifi ise İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından verildi. Plan ve Bütçe komisyonuna sunulan 18 Temmuz tarihili kanun teklifinde 351 sayılı Yüksek öğrenim ve kredi yurtlar kurumu kanunda değişiklik yapılmasını için teklif sunuldu.

KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK kredi borçlarının silinmesi için çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Meclis’in tatile girmeden önce önemli görüşmelerden bir tanesi de 11. kalkınma planı görüşmeleri tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan bazıları da; KYK kredi borçlarının silinmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi Yargı reformu düzenlemesi 2.5 aylık aradan sonra yani Ekim ayında yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı konuşmada KYK borçlarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir şeyi buradan ifade edeyim. Gençler sadece burs istiyor. Ben de diyorum ki, kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin. Burs diyelim ki 1 milyon 600 bin öğrenciden 500-600 binine burs veriyorsak; diğerine de kredi verme şansımız var. her müracaat edene biz burs veya kredi veririz. Şimdi burada kredinin bir avantajı var, siz benden iyi biliyorsunuz. Nedir o? Faiz yok, iki sigortalı bir işe girmeden ödeme de yok. Ondan sonra ödemeye başlayacaksınız. Taksitlere gelince taksitler de öyle sıkıntıya düşürücü miktarda değil.”