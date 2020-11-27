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Ekonomi KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?
Ekonomi

KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?

Borç yapılandırması ve İşsizlik Sigortası Kanunu TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki vergi borcu yapılandırması KYK borcunu da kapsıyor mu? KYK borç yapılandırma nasıl olacak? KYK vergi borcu yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:01:00 -
KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi. KYK borçlarının ertelenmesi ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için yetkililerden açıklama geldi. KYK borç faizleri silinecek ve KYK borcuna yapılandırma gelecek.

KYK vergi borcu yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?

Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesin bekliyordu. Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başlamış oldu. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KYK yapılandırma başvurusu nasıl olacak araştırılıyor. Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

KYK yapılandırma başvurusuyla il taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılması durumunda faizler silinecek.

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