KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

AK Partili milletvekillerinin imzalarıyla borç yapılandırması geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklife vergi ve SGK borçlarının yanıda KKYK borçları, köprü ve trafik cezaları başta olmak üzere çok sayıda borçlara ilişkin yapılandırma teklifi kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını yapılandırmak için düğmeye basıldı. 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borç yapılandırması 2020’de uygulanmaya başlayacak. 2020’de hayata geçirilecek uygulamada faizlerin silinmesi, yapılandırılması ve taksitlendirilmesinin yolu açıldı .

KYK borç yapılandırmaya ne zaman başvurulacak?

KYK yapılandırma başvurusu nasıl olacak araştırılıyor. Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

KYK borç yapılandırma taksitleri ne zaman başlayacak?

KYK yapılandırma ödemesi nasıl ve nereden olacak merak edilmeye başlandı.İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak. Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek.

KYK borcu nasıl silinir?

Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat eden kişilerin borçları siliniyor.