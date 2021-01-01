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Gündem KYK borç ödenmesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?
Gündem

KYK borç ödenmesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?

KYK'nın borç ödemesinin ne zaman başladığını ve nereden yapıldığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Ziraat bankası üzerinden KYK kredi alan öğrenciler, borç ödemelerini hangi banka üzerinden yapacaklarını merak ediyor. Bunun yanı sıra KYK kredi alan öğrenciler, KYK borç ödemesinin hangi şartlar doğrultusunda durdurulacağını da araştırıyor. Peki, KYK borç ödenmesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:40:00 - 2021-01-01 21:42:31
KYK borç ödenmesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?

KYK'nın borç ödemesi Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşir. Borcu ödemek için, mezun olunduktan sonra en az 2 yıl geçmiş olmalı ve kişi sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekir. Sigortalı işe giremeyen mezunların ödemeleri 2 yıl daha uzatılır. Fakat, mezun olunmasının ardından sigortalılar iki yıllık devlet dönemini beklemeden KYK borçlarını ödemeye başlayacaklardır. Bunu yapmak için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Peki, KYK borç ödenmesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?

KYK borç ödemesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?

KYK'nın borç ödemesinin durdurulmasını veya icra edilmemesini gerektiren durumlar şu şekilde; bir mezunun ölümü veya "Kullanım ömrünün sonuna kadar çalışamaz" belgesinin alınması halinde borç ödemesi durdurulur. Tam teşekküllü bir hastaneden tıbbi komisyon raporu şeklinde elde edilen söz konusu belge, öğrencilerin mezun olduklarında ödeme yapmak zorunda olmadıkları anlamına gelmektedir. KYK borçlu olan kişi ölürse, borçlu olan aileden tahsil edilmemektedir. KYK kredi alan öğrenciler uzun süre sigortalı bir işte çalışamasa da en fazla KYK borcunun 4 yıl sonra ödenmesi gerekmektedir.

 

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