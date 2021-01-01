KYK'nın borç ödemesi Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşir. Borcu ödemek için, mezun olunduktan sonra en az 2 yıl geçmiş olmalı ve kişi sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekir. Sigortalı işe giremeyen mezunların ödemeleri 2 yıl daha uzatılır. Fakat, mezun olunmasının ardından sigortalılar iki yıllık devlet dönemini beklemeden KYK borçlarını ödemeye başlayacaklardır. Bunu yapmak için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Peki, KYK borç ödenmesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?

KYK borç ödemesinin durdurulduğu durumlar nelerdir?

KYK'nın borç ödemesinin durdurulmasını veya icra edilmemesini gerektiren durumlar şu şekilde; bir mezunun ölümü veya "Kullanım ömrünün sonuna kadar çalışamaz" belgesinin alınması halinde borç ödemesi durdurulur. Tam teşekküllü bir hastaneden tıbbi komisyon raporu şeklinde elde edilen söz konusu belge, öğrencilerin mezun olduklarında ödeme yapmak zorunda olmadıkları anlamına gelmektedir. KYK borçlu olan kişi ölürse, borçlu olan aileden tahsil edilmemektedir. KYK kredi alan öğrenciler uzun süre sigortalı bir işte çalışamasa da en fazla KYK borcunun 4 yıl sonra ödenmesi gerekmektedir.