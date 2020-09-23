KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu demo günü gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS'ün İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurduğu KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu çevrim içi eşleştirme etkinliğinin "Demo Günü" online olarak gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Platform, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik hızlı uygulanabilecek çözümler geliştiren ileri aşama girişimlerle, bu girişimlere finansal kaynakları dışındaki kaynaklarını dayanışma için açan şirketleri, kamu kurumlarını, STK’ları, odalar ve birlikler ile yatırımcıları bir araya getirdi.

6-10 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen çevrim içi eşleştirme etkinliği sonunda seçilen 10 girişim, KWORKS Kovid-19 Ekspres Hızlandırma Programı'na katılarak platformda kurdukları iş birliklerini olgunlaştırma fırsatı elde etti.

Programda yer alan girişimlerden İltema’nın Arçelik ve Ford Otosan ile IWROBOTX’in Kadıköy Belediyesi ile ve Macerita’nın Tat Gıda ve TURMEPA ile geliştirdiği iş birlikleri öne çıkan örnekler oldu.

Arçelik ve ısıtıcı kumaş teknolojisi geliştiren İltema arasında yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünü iyileştirme motivasyonu ile "Yeni Nesil Isıtıcı ve Pişirici Ürünlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi" kapsamında iş birliği adımları atıldı.

Arçelik, teknik altyapı ve tedarikçi-müşteri bağlantıları kaynaklarıyla İltema’ya destek olurken, İltema, çözümünü pazara daha uyumlu hale getirmeyi ve pazara yeni bir ürün kazandırmayı amaçlıyor.

Ayrıca, İltema ile Ford Otosan arasında platform öncesinde tohumları atılan iş birliği süreci hızlanarak "Isı Üreten Kompozit Kumaş ile Ford Trucks Kamyon Kabini Termal Konforun Arttırılması" kapsamında uygulama için kumaş tasarımı ve üretim aşamasına geçildi. Projenin bu yılın aralık ayında tamamlanıp piyasada yer alması hedefleniyor.

Otonom deniz araçları üreten IWROBOTX’in Kadıköy Belediyesi ile geliştirdiği iş birliği kapsamında Caddebostan sahilde 22-30 Ağustos'ta otonom deniz temizliği çalışması gerçekleştirildi.

IWROBOTX tarafından geliştirilen otonom seviye-5 deniz temizleme aracı Denizatı Doris ile 10 gün boyunca Caddebostan sahilde deniz temizliği yapılarak toplanan atıklar ile ilgili ayrıntılı raporlar oluşturuldu.

Günlük 2 litre yakıtla çalışan deniz aracı, günde 10 mil gezerek 1,5 kilogram atık topladı. 10 günlük süreçte Kadıköy denizlerinden toplanan atık miktarı 12 kilogram oldu. Doris’in verilerine göre, bu atıklar yüzde 40 plastik, yüzde 33 cam, yüzde 22 kağıt ve yüzde 5 diğer atık türlerinden oluşuyor.

Hızlandırma Programı’nda yer alan girişimlerden Macerita ise platform kapsamında Tat Gıda ve TURMEPA ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile öne çıktı. Türkiye'nin doğa sporları potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışan Macerita ve Tat Gıda arasında doğada sağlıklı ve pratik yemek yapma motivasyonu ile "Tat’lı Seyahatler" kapsamında iş birliği adımları atıldı.

Kampanya doğa sporcularına, doğada pratik ve sağlıklı beslenme seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Ortak projenin kasım ayında tamamlanması ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Türkiye'de sürdürülebilir ve temiz doğa aktivitelerine yön vermeyi amaçlayan Macerita ve 25 yıldır denizlerin ve su kaynaklarının korunması için çalışan Deniz Temiz Derneği/TURMEPA "Dağlardan Denizlere Temiz Su Yolları" diyerek çıktıkları yolda eğitimden içerik üretimine, farklı kanalları olan bir iş birliği sağladı.

TURMEPA desteğiyle birlikte doğaseverlere çevre odaklı çözüm önerileri sunan Macerita, TURMEPA ile ICC (International Coastal Cleanup) kapsamında Caddebostan Sahili'nde temizleme çalışması gerçekleştirdi. Gelecek aylarda TURMEPA, Macerita Akademi için de içerik desteği sağlayacak ve yeni kampanyalar için çalışmalar devam edecek.

KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu "Demo Günü"nde iş birliklerini sunan diğer girişimler ise şöyle:

"SterilBox: Restoran/kafe veya online market siparişlerinin teslimat anında sterilizasyonunu gerçekleştiren bir çözüm olan SterilBox, güvenli bir şekilde ilk müşteri temasına imkan tanıyor.

ServisSoft: Teknik servis hizmetlerinin uçtan uca takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayan bulut tabanlı bir SaaS girişimi.

İltema: Isı yayan teknik tekstiller üzerine çalışan bir firmadır. Ar-Ge süreci tamamlanan ürünlerin ihracatını ve ticarileşme faaliyetlerini sürdürmektedir.

IWROBOTX: Deniz yüzey temizliği yapan otonom deniz araçları üretir. Bu araçlardan Denizatı Doris; görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları kullanarak deniz yüzeyindeki atıkları tanır, toplar, kategorize eder ve bu atık verilerini internet ortamına aktarıp rapor olarak hazırlar.

Ortus4C: Dijitalleşmeyi hedefleyen firmalara yönelik uzaktan görüntülü danışmanlık, asistans ve destek hizmetleri verebilecekleri altyapı çözümleri sunan, canlı destek, görüntülü görüşme, chatbot ve sosyal medya entegrasyon modülleri ile birlikte iş süreçlerinin otomatize edilmesini ve uzaktan yürütülmesini sağlayan yeni nesil bir iletişim platformudur.

Baktek Çevre Teknolojileri (BioGuy 2): Girişim, fabrika gibi büyük tesislere kurulabilen kompak atık su arıtma çözümleri geliştiriyor.

PulpoAR: E-ticaret platformları ve dijital reklamlar için artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak sanal deneme çözümleri geliştiriyor.

Macerita: Türkiye'ye özel interaktif macera haritası olarak konumlanan Macerita bir doğa sporları platformu.

SmartOpt: Girişim, matematiksel ve istatistiksel modelleme, yapay zekâ ve optimizasyon teknolojilerini kullanarak tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarında yüzde 30'a varan maliyet tasarrufu sağlayan Derin Teknoloji çözümleri sunuyor.

Bugbounter: Bağımsız güvenlik araştırmacıları sayesinde kurumların ve şirketlerin siber güvenlik açıklarının bulunmasını sağlayan BugBounter, aynı zamanda bu açıkların doğrulanmasını, raporlanmasını da mümkün kılıyor. Kitle kaynağı ile hizmet veren platform, alınması gereken aksiyonların takibini yapıyor."