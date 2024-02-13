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Aktüel KVKK'den "banka ile müşteri arasındaki görüşme kaydı" kararı! Bankalarla ilgili dikkat!
Aktüel

KVKK'den "banka ile müşteri arasındaki görüşme kaydı" kararı! Bankalarla ilgili dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-02-13 22:36:00 - 2024-02-13 22:37:19
KVKK'den "banka ile müşteri arasındaki görüşme kaydı" kararı! Bankalarla ilgili dikkat!

KVKK; müşteri ile banka görevlisi arasındaki görüşme kaydının, ilgililerin talebi halinde verilmesine karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri ile banka görevlisi arasındaki görüşme kaydının, talep edilmesi halinde verilebileceği yönünde karar aldı.

KVKK'nin kararına göre, bir kişi, bir bankanın müşteri temsilcisi ile yaptığı görüşmenin ses kaydının kendisine verilmesini istedi. Talebi banka tarafından reddedilen kişi, KVKK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, bankanın, Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkartılan "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kayıtları paylaşamadığını tespit etti.

İlgililerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmeleri adına görüşme kayıtlarını alabileceğine hükmeden KVKK, görüşmede varsa üçüncü kişilere ait verilerin çıkarılması/maskelenmesi önlemleri alınarak ses kayıtlarının gönderilmesi yönünde bankayı talimatlandırdı.
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Doğru olanı yapmış ,neyse bu sefer adalet çarkı paslı olsada bir kez gıcırdamış.
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