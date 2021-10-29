Kuzu kol sarma nasıl yapılır?
Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.
Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- Patates
- Havuç
- Kekik, tuz
- Tereyağ
- Zeytinyağı
- Karabiber, kırmızı biber
- Kemiği çıkarılmış kuzu kol
Mühürlemek için;
Kuzu kolu düz bir zemine serip baharatlayın ve kenarından kıvırıp rulo yapıp rosto için olan fileye koyun yada yanmayan bir ip ile bağlayın. Tavada zeytinyağıyla etin her tarafını hafif kızartın ve mühürleyip tepsiye bırakın. Patatesleri ve havuçları küp şeklinde doğrayın. Eti sotelediğiniz yağlı tavada küp doğranmış patates ve havucu baharatlayıp soteleyin. Sotelediğiniz sebzeleri tavadaki yağ ile etin etrafına dökün. Üzerine tereyağı koyup tepsinin üstünü yağlı kağıt ile kapatın. Fırınınızda 180 derecede kontrol ederek pişirin. Kuzu kol sarmanız hazır.