Kuzu karski nasıl yapılır? Fırında kuzu karski tarifi Televizyon programları nedeniyle son günlerde popüler hale gelen kuzu karski nedir? İşte, fırında kuzu karski tarifi...

Televizyon programları nedeniyle son günlerde popüler hale gelen kuzu karski nedir? İşte, fırında kuzu karski tarifi... Kuzu karski nedir? Kuzu karski, kuzularının sırt bölgesindeki ete verilen isimdir. Doğru teknikle pişirildiğinde lezzetine doyum olmayan kuzu karski eti, son dönemde popüler hale geldi. Fırında kuzu karski tarifi Malzemeler: 3 parça kuzu karski

2 adet patates

14-15 adet arpacık soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

7-8 adet kiraz domates

Kekik

Tuz

Karabiber Kızgın yağsız tavada öncelikle etlerin iki yüzünü mühürleyin. Mühürleri döküm fırın tepsisine yerleştirin. Bir kasede soğanları ve dilimlediğiniz patateslerin üzerine zeytinyağı ve baharat gezdirin. Etleri mühürlediğiniz tavada patates ve soğanları birkaç dakika soteleyin. Patates ve soğanları etlerin altına yerleştirin. Fırın tepsisine bir çay bardağı sıcak su dökün. Ardından çeri domatesleri ortadan ikiye bölüp tepsiye yerleştirin. Tuz, karabiber ve kekik serpiştirin. Ardından kuzu karskiyi 200 derecelik fırına sürün. Yaklaşık 45 dakika içinde yemeğiniz hazır olacaktır. Afiyet olsun.

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