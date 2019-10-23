Kuzu karski nasıl yapılır? Fırında kuzu karski tarifi
Televizyon programları nedeniyle son günlerde popüler hale gelen kuzu karski nedir? İşte, fırında kuzu karski tarifi...23 Ekim 2019 Çarşamba 23:06
Televizyon programları nedeniyle son günlerde popüler hale gelen kuzu karski nedir? İşte, fırında kuzu karski tarifi...
Kuzu karski nedir?
Kuzu karski, kuzularının sırt bölgesindeki ete verilen isimdir. Doğru teknikle pişirildiğinde lezzetine doyum olmayan kuzu karski eti, son dönemde popüler hale geldi.
Fırında kuzu karski tarifi
Malzemeler:
- 3 parça kuzu karski
- 2 adet patates
- 14-15 adet arpacık soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 7-8 adet kiraz domates
- Kekik
- Tuz
- Karabiber
Kızgın yağsız tavada öncelikle etlerin iki yüzünü mühürleyin.
Mühürleri döküm fırın tepsisine yerleştirin.
Bir kasede soğanları ve dilimlediğiniz patateslerin üzerine zeytinyağı ve baharat gezdirin.
Etleri mühürlediğiniz tavada patates ve soğanları birkaç dakika soteleyin.
Patates ve soğanları etlerin altına yerleştirin.
Fırın tepsisine bir çay bardağı sıcak su dökün.
Ardından çeri domatesleri ortadan ikiye bölüp tepsiye yerleştirin.
Tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.
Ardından kuzu karskiyi 200 derecelik fırına sürün.
Yaklaşık 45 dakika içinde yemeğiniz hazır olacaktır.
Afiyet olsun.
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