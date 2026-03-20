Rüşvet trafiği ortaya çıktı

Buğra Kardan İstanbul

Tutmasa izi kalır mantığıyla çamur atmayı ‘siyaset’ sanan ve belediyelerindeki yolsuzlukları gizlemeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için çember daralıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından önceki gün dile getirilen ve 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, adaylığını kabul ettirmek amacıyla Özel’e 20 milyon dolar verdiği öne sürülen rüşvet trafiğinin rotası belli oldu. Antalya’daki ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Böcek’in, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Manisa ziyaretinde, Audi ve Skoda marka iki ayrı aracın öncü-artçı düzeninde hareket ettiği tespit edildi.

BÖCEK PARAYI BİZZAT GÖTÜRMÜŞ

Araçların sabah saatlerinde Antalya’dan birlikte çıkış yaptığı, ardından Denizli-Alaşehir güzergahını kullanarak Manisa’ya ulaştıkları belirlendi. Böcek’in saat 11:20 civarında Manisa’da bulunduğu, gün boyunca ise Şehzadeler–Yunusemre hattında saat 17:00’ye kadar hareket ettiği tespit edildi. Her iki aracın da aynı gün saat 17:00 civarında Manisa’dan birlikte ayrıldığı, yine Alaşehir-Denizli-Korkuteli güzergahını izleyerek Antalya’ya döndüğü ve 20:40 sıralarında Düzlerçamı mevkiinde baz kaydının oluştuğu belirlendi. Böcek’in 2024 yılı içerisinde yalnızca bu tarihte Manisa’ya gittiği ortaya konuldu. Seyahatin günlük, planlı ve iki araçlı konvoy şeklinde gerçekleştirilmiş olması, niteliği ve amacıyla ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

10 GÜN SONRA ADAY OLDU

Böcek’in bu olaydan 10 gün sonra CHP tarafından aday gösterilmesi ise dikkat çekmişti. Bakan Gürlek’in bu ifşasına karşı dikkat çekici bir sessizlik yaşanmaktadır. İddianın gündeme gelmesinin üzerinden 24 saati aşkın süre geçmesine rağmen, muhatap olan ne CHP Genel Başkanı Özel’den ne de Muhittin Böcek’ten kamuoyunu tatmin edecek açık bir yalanlama veya açıklama yapılmamıştır. Özellikle kamuoyunda sık sık açıklama yapan ve en küçük gelişmelerde dahi hızlı reaksiyon gösteren isimlerin bu konuda sessiz kalması, iddiaların ciddiyeti açısından soru işaretlerini artırmaktadır. İddialara dayanak olarak hts kayıtları ve çeşitli belgelerin bulunduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımış olup, bu durum tartışmaları daha da büyütmüştür.