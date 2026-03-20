Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Sevgili Rizeliler değerli hemşehrilerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle Rize'ye Güneysu'ya gelişten itibaren bizleri her zaman olduğu gibi bizleri muhabbetle bağrına basan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Konuşmamın hemen başında siz kardeşlerimle birlikte tüm vatandaşlarımın tüm Müslümanların tüm kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hem milletimiz hem İslam alemi için barış huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gazze'deki, İran'daki ve Sudan'daki kardeşlerimize bu mübarek günlerin barış huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ESERİ HİZMETE VERMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUM"

Değerli kardeşlerim bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Burada 1. sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi hizmete kazandırmış oluyoruz. Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli sağlık tesisini Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır. Sevgili anacığımı özlemle yad ediyor Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize şifalar diliyorum.

"BİZ MİLLETE VE MEMLEKETİMİZE HİZMET İÇİN VARIZ"

Milletimiz hastaneler için hep şöyle dua etsin "Allah düşürmesin, yokluğunu da göstermesin." Rabbim kimseyi sağlığını kaybedip de şifa aramak zorunda bırakmasın. Derdine derman arayanları da sağlığına kavuştursun. Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği siyasi hırsları koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır insanımızın sağlığıdır.

