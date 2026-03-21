Sekiz yılın zirvesi: Çin’in gümüş ithalatında rekor

Çin’in gümüş ithalatı, sanayi ve yatırım tarafındaki hızla büyüyen talebin yerel fiyat primlerini yükseltmesi, yurt içi gümüş stoklarını eritmesi ve benzeri görülmemiş dış alımları tetiklemesiyle, 2026’nın ilk iki ayında sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma günü açıklanan son gümrük verileri bunu gösterdi.

Kitco'nun bildirdiğine göre bu veriler, Ocak ve Şubat aylarında Çin’in 790 tonun üzerinde gümüş ithal ettiğini, yalnızca Şubat ayında ise ithalatın yıllık bazda rekor düzeyde 470 tona ulaştığını ortaya koydu.

Güçlü yerel talep, yurt içi fiyatları küresel gösterge seviyesinin belirgin biçimde üzerine taşıdı; bu da zaten azalmış durumdaki borsa stoklarını eritti ve yurt dışından metal alımlarını teşvik etti.

GÜMÜŞ TARİHİ REKOR SONRASI DEĞERİNİN YARISINI KAYBETTİ

2026, gümüş fiyatları açısından kayıtlardaki herhangi bir yılın en oynak başlangıcına sahne oldu; spot gümüş 29 Ocak 2026’da ons başına nominal olarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121,62 dolara ulaştıktan sonra, değerinin neredeyse yarısını kaybederek 6 Şubat’a kadar onsu 64 dolara geriledi.

Goldman Sachs analistleri, Ocak ayında Çin’in yeni ihracat kontrollerinin yerel kıtlığı ve küresel dengesizlikleri muhtemelen daha da ağırlaştıracağı, hatta küresel gümüş piyasasının kendisini bile parçalayabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, fiyat türbülansının küresel gümüş kıtlığından değil, arz darboğazlarından kaynaklandığını söyledi.

Çin’in 2026 tarihli yeni ihracat kısıtlamaları da oynaklığı daha da artırdı. Bu kurallar artık yurt dışına yapılacak gümüş sevkiyatları için resmi onay şartı getiriyor. Goldman, bu adımın likiditeyi azaltırken fiyat dalgalanmalarını büyüterek küresel gümüş piyasasını fiilen parçalayabileceğini belirtti.