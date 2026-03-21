Emine Erdoğan'dan 'Nevruz' tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Nevruz Bayramı" dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı Nevruz Bayramı mesajında, "Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil; birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir. Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.