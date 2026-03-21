Antalya'da markette vahşet: Cesedi teşhis ederken fenalaştı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete müşteri olarak giden Hasan Şimşek, tartıştığı iş yeri sahibinin oğlu tarafından öldürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete müşteri olarak giden Hasan Şimşek, tartıştığı iş yeri sahibinin oğlu tarafından öldürüldü.
Olay Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.
İKİLİ TARTIŞMAYA BAŞLADI Alınan bilgiye göre, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş etti.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ Tabanca sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Hakan K.'nın Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olayı duyarak olay yerine gelen Hasan Şimşek'in anne, baba ve yakınları feryatlarıyla ortalığı inletti.
ANNE VE BABA FENALAŞTI Oğlunun öldüğünü öğrenen anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı.
Anne ve baba olay yerine çağrılan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
