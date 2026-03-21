  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nüfusu 60 şehirden daha fazla: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Köprüden önceki son çıkış: İşte performansı yüksek fiyatı ucuz modeller! Antalya'da markette vahşet: Cesedi teşhis ederken fenalaştı! Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı: Oraya adım atar atmaz tutuklanacak! Dikkat bayramınız zehir olmasın: İşte en sık yapılan hatalar! Bayramda bu tuzağa dikkat: İşte sahtesini anlamanın yolları! Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Yunanları kudurtan listeyi açıkladılar: Dünyanın en iyi 15'inin 8'i Türkiye'de
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Antalya'da markette vahşet: Cesedi teşhis ederken fenalaştı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Antalya'da markette vahşet: Cesedi teşhis ederken fenalaştı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete müşteri olarak giden Hasan Şimşek, tartıştığı iş yeri sahibinin oğlu tarafından öldürüldü.

1
#1
Olay Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.

#2
İKİLİ TARTIŞMAYA BAŞLADI Alınan bilgiye göre, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

#3
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş etti.

#4
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ Tabanca sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#5
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

#6
Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

#7
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Hakan K.'nın Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

#8
Olayı duyarak olay yerine gelen Hasan Şimşek'in anne, baba ve yakınları feryatlarıyla ortalığı inletti.

#9
ANNE VE BABA FENALAŞTI Oğlunun öldüğünü öğrenen anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı.

#10
Anne ve baba olay yerine çağrılan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#11
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23