Küresel fuhuş ağının Fransa uzantısı deşifre oldu! 15 kadın Epstein'in suç ortaklarını işaret etti

Hücresindeki şüpheli ölümüyle beraberindeki sırları mezara götürmek isteyen Jeffrey Epstein’ın kurduğu kirli düzen, mağdurların kararlı duruşuyla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Aralarında İsveçli eski model Ebba Karlsson ve eski BBC muhabiri Lisa Brinkworth’un da bulunduğu 15 kadın, Paris Savcılığına sundukları resmi mektupla adalet arayışına girdi. İddiaların hedefindeki isim olan eski ajans patronu Gerald Marie’nin, Epstein ile kurduğu karanlık iş birliği üzerinden çocuk yaştaki kızları bir "fuhuş ağına" dahil ettiği öne sürüldü.

Aralarında eski modellerin de olduğu 15 kadın, Elite model ajansının eski yöneticisi Gerald Marie ve reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein arasındaki bağların soruşturulması talebinde bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre, aralarında İsveçli eski model Ebba Karlsson ve eski BBC muhabiri İngiliz Lisa Brinkworth'un da yer aldığı 15 kadın, Marie hakkında adli işlem yapılması talebiyle dün Paris'teki savcılığın dikkatine mektup teslim etti.

Mektupta, aralarında eski modellerin de olduğu 15 kadının elinde, Marie ve Epstein arasındaki işbirliğini ispat eden ve onları MC2 ve E Model Management model ajanslarına bağlayan e-posta ve adli belgeler olduğu belirtildi.

Söz konusu kadınlardan biri hariç tamamının Fransız topraklarında cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen mektupta, olaylar sırasında 2'sinin çocuk yaşta Marie tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Brinkworth, Marie ve Epstein arasında ne tür bir bağ olduğunu ve eski model ajansı yöneticisinin ceza gerektiren işlere karışıp karışmadığının tespit edilmesini istediklerini söyledi.

Model ajansları hakkında araştırma yaptığı sırada Marie'nin 1998'de İtalya'nın Milano kentinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Brinkworth, bu konuyla ilgili 2020'de şikayetçi olmuştu.

Soruşturma, olaylar zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle 2023'te kapatılmıştı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Paris Savcılığı, Epstein dosyasıyla ilgili iki ayrı soruşturma başlatırken, Epstein belgelerinde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak üzere özel bir ekip oluşturmuştu.