Kuzgunlar, kargo drone servisini etkisiz hale getirdi!

Günümüzde hayatımızın birçok alanına giren drone'lar, oldukça farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Bunlardan biri de drone'lar ile kargo teslimat hizmetleri. Henüz çok fazla yaygın olmayan bu sistem, bazı bölgelerde ise oldukça popüler.

Avusturalya’da bir eve teslim kargo drone servisi olan Wing, son zamanlarda kuşları oldukça çıldırtmışa benziyor.

Kuzgunlar saldırıya geçti

Yuvalarını korumak isteyen kuzgunlar tarafından sürekli saldırıya uğrayan drone'lar, şirketin geçici olarak hizmetini durdurmasına neden oldu.

Drone kargo

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından işletilen ve 2019'dan beri Canberra sakinlerine kahve, ilaç ve ofis malzemeleri teslimatı yapan Wing, tekrar hizmet vermeye başlamak için uzmanların kuşların davranışlarını incelemesini bekleyecek.

Her sabah Wing ile kahve siparişi veren ve yukarıdaki videoyu kayda alan Ben Roberts, kuşların her an bir drone'u düşürebileceğini söylüyor.