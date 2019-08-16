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Kuzeyşehir 5’inci etap için kura çekimi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5’inci Etap 2 bin 359 adet konut için hak belirleme kura çekilişi, 21-22 Ağustos’ta Talat Özkarslı Spor Salonu’nda saat 11.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:51
Kuzeyşehir 5’inci etap için kura çekimi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5’inci Etap 2 bin 359 adet konut için hak belirleme kura çekilişi, 21-22 Ağustos’ta Talat Özkarslı Spor Salonu’nda saat 11.00’da yapılacak.


Nüfusun artışıyla birlikte ortaya çıkan konut açığını kapatmak amacıyla konut üretmeye başlayan Büyükşehir, Türkiye’nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi’yle dikkati çekmeyi başardı. TOKİ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın ortaklığında, Şehitkamil ilçesi Kuzey Şehir mevkii 5’inci Etap Toplu Konut Projesi geliştirildi.



6 bin 177 başvuru alındı


12Nisan 2019 tarihinde sona eren başvuruda, projeye yoğun talep olunca daha önce 787 olan konut sayısı, 2 bin 217’ye çıkarıldı. Orta gelir konut grubu olarak tasarlanan projede, 1’inci grup 2 artı 1 tipi brüt 91,94 metrekareyle 116,31 metrekare arasında 1252 konut için 3 bin 604, 2’nci grup 3 artı 1 tipi, brüt 124,31 metrekareyle 135,30 metrekare arasında 461 konuta 1252, 3’üncü grup 3 artı 1 tipi brüt 136,15 metrekareyle 145,78 metrekare arasında 504 konut için 1321 başvuru olmak üzere kuralı satışa sunulan toplam 2 bin 217 konut için 6 bin 177 başvuru alındı. TOKİ, kuraya dahil edilmeyecek konut sayısını ise 142 olarak belirledi. Kura sonucunda hak sahipleri olan vatandaşlar, 2 artı 1 daireye 175 bin 500 TL; 3 artı 1 daireye ise 232 bin 500 ila 246 bin 500 TL ödeyecek.



Kuzeyşehir toplu konut projesi hakkında


Gaziantep Şehitkamil ilçesinde 50 bin konutlu 250 bin nüfusun yaşayacağı, 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir’de ilk etapta 3 bin konut tamamlandı. Projede; cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak. Kuzey Şehir’de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Konutlar 4 katlı olacak, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri içeren bir tasarım ortaya çıkacak. Geleneksel dokuya referans veren yatay mimari esas alınacak Kuzeyşehir Konutları sahiplerini bulacak.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:51
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