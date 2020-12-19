  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor
Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda 56.5 kilometrelik ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı bugün törenle açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:54:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin 56.5 kilometre ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete sunulacak. Böylece otoyolun trafiğe açılan kesimi 389.3 kilometreye ulaşacak. Projede kalan 9.1 kilometre uzunluğundaki kesim de 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilecek ve yol tamamıyla açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yollarıyla birleşen otoyolun mevcut ulaşım ağlarında -özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde- kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu, artan yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpların azaltılmasının yanı sıra trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ile emisyon salınımının önlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble..
Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...
Gündem

Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Göçmenler Günü" nedeniyle Türkiye'de göçmenlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal
Gündem

Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal

İslam’ı ve Müslümanları kendi batıl ideolojisine uydurmaya çalışan CHP zihniyeti, fırsatını buldukça tahrif hareketlerine devam ediyor. Sözd..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay