Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin 56.5 kilometre ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete sunulacak. Böylece otoyolun trafiğe açılan kesimi 389.3 kilometreye ulaşacak. Projede kalan 9.1 kilometre uzunluğundaki kesim de 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilecek ve yol tamamıyla açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yollarıyla birleşen otoyolun mevcut ulaşım ağlarında -özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde- kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu, artan yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpların azaltılmasının yanı sıra trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ile emisyon salınımının önlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor.