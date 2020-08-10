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Aktüel

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs kazası

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cenazeleri, ailelerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:37:11 -
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs kazası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün üst geçidin duvarına çarpan yolcu otobüsünde yaşamın yitiren 5 kişiden 4'ünün cenazesi ailelerine teslim edildi.

Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsünün dün Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Doğan Duygulu, Erdem Okçu, Mualla Sütçüoğlu ve Satiye Çetinkaya'nın cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine verildi. Ali Yaşar Sarali'nin cenazesinin ise Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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