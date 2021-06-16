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Aktüel Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası
Aktüel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:53:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası

Alınan bilgiye göre Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBM 809 plakalı otomobil, maddi hasarlı bir kazanın yaşandığı Mecidiye yol ayırımında kaza mahallinde dubaları yerleştiren E. D. isimli işçiye çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Kuzey Marmara Otoyolu’nu işleten şirkette görev yapan E.D. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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