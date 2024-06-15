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Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi
Yaşam

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi

Yeniakit Publisher
2024-06-15 02:55:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirler arası otobüsün devrilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 VLE 90 plakalı şehirler arası otobüs, İstanbul yönüne seyir halindeyken Sultanbeyli ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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Kaynak: AA

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