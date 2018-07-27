THY - Konya
0553 313 94 23

Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza

Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralanırken, bir kişi ise ağır yaralandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:00
Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza

Kaza saat 06.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresinde ki 34 ZA 4910 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere çarptı daha sonra bariyer üzerinde takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü A.K’yi çıkarttı. Kazada yan koltukta oturan şahıs ise otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazayı yan koltukta oturan şahıs hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü A.K. kazada ağır yaralandı. 

OTOMOBİLDEN İÇKİ ŞİŞELERİ ÇIKTI 

Öte yandan kaza yapan otomobilden çıkan içki şişeleri dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 08:00
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma namazı bugün saat kaçta (27 Temmuz 2018) İl il öğlen ezanı saati
    1. Cuma namazı bugün saat kaçta (27..
    2. Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi..
    3. Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi..
    4. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    5. Arefe günü duası nedir?
    6. Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle..
    7. Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun..
    8. Başkan Erdoğan'a Güney Afrika'da..
    9. Siber talimhane hamlesi
    10. Osmaniye cuma saati kaçta?
    11. Aydın cuma saati kaçta?
    12. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    13. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olur?
    14. Kuzey Kore ABD askerlerinin..
    15. 2018 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS..
    16. Kurban Bayram ikramiyesi SSK Bağ Kur..
    17. KPSS 2018 ÖABT ve DHBT nedir ne zaman..
    18. KGM personel alım sonuçları açıklandı
    19. Kütahya'da girdiği termal havuzda..
    20. Uçakta şaşkınlık! Yolcuları..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!