  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hem yetim hem öksüz kaldılar
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hem yetim hem öksüz kaldılar

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:17:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hem yetim hem öksüz kaldılar

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden 34 FR 0655 plakalı otomobil, sürücüsünün Pendik mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kazada arabanın kopan motoru da yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta bulunan 1 ve 4 yaşlarındaki yaralı iki çocuğu çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede aracın sürücüsü erkek ile bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay