Kuzey Marmara Otoyolu'nda faciaya ramak kaldı Kuzey Marmara OtoyoluBeykoz mevkiinde kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Korkunç kazada sürücü İsmet Demir kazayı yara almadan atlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Riva sapağında saat 12.00 sıralarında TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü İsmet Demir kazayı yara almadan atlatırken, TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçıldı. Polis yola saçılan malzemeler nedeniyle yolun iki şeridini trafiğe kapattı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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