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Aktüel Kuzey Makedonya'daki Yörük köyünde Cumhuriyet Bayramı heyecanı
Aktüel

Kuzey Makedonya'daki Yörük köyünde Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Yörük Türklerinin yaşadığı Buçim köyü sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı ilk kez köy meydanındaki programla kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:38:43 -
Kuzey Makedonya'daki Yörük köyünde Cumhuriyet Bayramı heyecanı

RADOVİŞ (AA) - Kuzey Makedonya'nın güneydoğusunda bulunan ve Yörük Türklerinin yaşadığı Buçim köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilk kez köy meydanındaki etkinlikle kutlandı.

Radoviş'e bağlı köyün sakinleri, Cumhuriyet Bayramı'nı ilk kez köy meydanında kutlayarak tarihi bir güne tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Program, Doğu Makedonya Türkleri Derneği ile İyilik Hareketi Platformu tarafından düzenlendi.

İyilik Hareketi Platformundan şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı sevincini ve iyiliği paylaşmanın mutluluğunu Yörük çocuklarla buluşarak yaşadıklarını kaydederek, "Çocukların olduğu her yer bir cennettir." dedi.

Radoviş Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer de köylerini ziyaret edip çocukları sevindiren Özdemir'e ve İyilik Hareketi Platformuna teşekkür ederek köylerinde ilk kez marşlarla ve şiirlerle bir bayram etkinliği yaşandığını dile getirdi.

Program, çocukların okuduğu kahramanlık şiirleri ve marşlarla sona erdi.

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