  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuzey Makedonya’da Kovid-19’un ilham verdiği festival "Statuafest" başladı
Aktüel

Kuzey Makedonya’da Kovid-19’un ilham verdiği festival "Statuafest" başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:20:10 -
Kuzey Makedonya’da Kovid-19’un ilham verdiği festival "Statuafest" başladı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te iki gün sürecek "Statuafest - Sokağın diğer tarafı" festivali başladı.

Sokak Tiyatro Prodüksiyonu "Teatrosk" tarafından düzenlenen festivalin bu yılki konusunun yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yola çıkılarak "Koronavirüs zamanında Üsküp" olduğu belirtildi.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, "Mart ayından bu yana şehrin sertleşmiş görüntüsünü ve yaşantısını yeniden anlatan" canlı heykellere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğu ve fotoğraf çektirdikleri ifade edildi.

"Teatrosk" sanatçısı Elena Cvetanovska, festivalin dördüncü kez düzenlendiğini belirterek, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için yapılan protokol ve tedbirlere uyulduğundan bu yıl etkileşimin daha az olduğunu söyledi.

Cvetanovska, "Bu virüsün neden olduğu salgın, işte ilham tam da bu. Bugün ve yarın ileteceğimiz tüm mesajların halka ulaşmalarını ve önlemlere saygı duyulmasını umuyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle festivalde bu yıl yurt dışından sanatçı bulunmadığını kaydeden Cvetanovska, Avrupa çapında tanınmış Kuzey Makedonyalı sanatçılara odaklandıklarını sözlerine ekledi.

"Statuafest - Sokağın diğer tarafı" Üsküp Belediyesi tarafından destekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’a bir haller oldu, bombalar peş peşe patladı
Medya

Kuruluş Osman’a bir haller oldu, bombalar peş peşe patladı

Yeni sezon öncesi kadrosuna çok sayıda başarılı oyuncuyu dahil eden 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonda elde edeceği başarıyla halefi old..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı